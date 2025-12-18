すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは12月18日、年末年始限定の「麻辣鍋」3種類を全店で発売した。「海鮮麻辣鍋」(1,429円)、「蒸し鶏の麻辣鍋」(1,099円)、「たっぷり豚肉麻辣鍋」(1,209円)"一人鍋"スタイルで楽しむ3種類の麻辣湯が登場した。冬の贅沢食材である本ずわい蟹を使用した商品や、鶏肉、豚肉などの食材から選ぶことができる。今回から卓上コンロを導入し、最後の一口まで熱々の状態で鍋を楽しむことができ