KDDIは12月18日、災害など有事の際に従業員の安否を確認する法人向けサービス「ロケーション安否確認」を12月19日に提供開始することを発表した。マルチキャリアに対応するが、auを利用している場合には、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」を利用できる。そのため、従業員が圏外エリアなどに滞在している場合にも安否を確認できる。同サービスは従業員のスマートフォンの位置情報（GPS）を活用するこ