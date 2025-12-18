Amazonでは、12月25日（木）23:59までクリスマスタイムセール祭りを開催中。家電や日用品をはじめ、さまざまな商品がお得に販売されています。 ‎キッチン家電ももれなくセール対象に。ウィーシンクジャパンが販売する「COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー」は、21％オフの11,020円（税込）で販売中です。 COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用