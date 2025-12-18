FacebookやInstagramなどのSNSを運営するMetaは、認証バッジやさまざまなエンゲージメントの促進機能を提供する「Meta認証」を有料サブスクリプションサービスとして展開しています。新たにFacebookで、Meta認証に入っていないユーザーのリンク付き投稿数を制限するテストが実施されていることが判明しました。Meta Is Considering Charging Business Pages To Post Links | Social Media Todayhttps://www.socialmediatoday.com/n