Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演する“きぃーちゃん”こと鈴木綺麗が18日、自身のインスタグラムを更新し、アニマル柄のセットアップで写るショットを公開した。【写真】『ラヴ上等』きぃーちゃん、メイクアップで激変『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会