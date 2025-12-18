◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）本番会場では１８日、開会式が行われ、ショートプログラムの滑走順の抽選が行われた。女子シングルの主な滑走順は以下の通り。１９番三宅咲綺（シスメックス）２０番千葉百音（木下グループ）２１番吉田陽菜（はな、木下アカデミー）２２番渡辺倫果（三和建装・法大）２３番島田麻央（木下グ