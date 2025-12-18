大阪府・大阪市は１８日、大阪・関西万博の理念を継承するレガシーとして、大阪市役所正面玄関前に設置しているミャクミャクのモニュメントをＡＴＣ（大阪ベイエリアのイベント・複合型大型モール ）に移設すると発表した。また、移設に伴い１２月２７日の１１時から１１時３０分頃まで「ミャクミャクウェルカムセレモニー」を開催。場所はＡＴＣのＩＴＭ棟２階インフォメーション前で、大阪・関西万博スペシャルサポーター