ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の公開を記念し、横浜のイルミネーションイベント〈ヨルノヨ2025〉と連携したスペシャルイベントを開催。2025年12月19日の日米同時公開を前に、横浜港大さん橋国際客船ターミナルにて、THE RAMPAGEのメンバーを迎えた一夜限りの点灯セレモニーと圧倒的なプロジェクションマッピングを実施します。 『アバター：ファイヤー・アンド・アッシ