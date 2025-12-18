来年1月2、3日の箱根駅伝で30年ぶりの優勝を目指す中大が18日、東京都八王子市内の多摩キャンパスで壮行会と会見を行った。藤原正和監督は「箱根駅伝一本を見据えて、夏から例年にない徹底した走り込みをやってきた」と懸ける思いを語った。エントリー16人のうち上位10人の1万メートル平均タイムは、唯一の27分台で史上最速。10月の出雲駅伝は10位と出遅れたが、11月の全日本大学駅伝で2位に入り「箱根に向けて勢いがついた。