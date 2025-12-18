台北駅前に展示された東武鉄道の特急「日光詣スペーシア」と式典出席者ら＝18日、台北市（共同）【台北共同】東武鉄道の特急「日光詣スペーシア」の実物車両展示が台湾の台北駅前で始まり、18日に現地で式典が開かれた。同社と台湾の台湾鉄路（台鉄）との友好協定締結10周年を記念する取り組み。訪日客の増加につなげる。日本から運んだスペーシアの先頭車両を駅前の公共スペースに置いた。1年間展示する。東武鉄道の根津嘉澄