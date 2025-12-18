M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢12·î18Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢Á°²ó¤Î»î¹çÆü¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤Ä¤¤¤ËºÇ²¼°Ì¤òÃ¦½Ð¤·¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡£°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë8°ÌÉâ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë7°Ì¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¢Æü¤Þ¤¿¤®¤ÇÏ¢¾¡¿­¤Ð¤¹¤«¡©Á°²ó¤Ï²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò·è¤á¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä