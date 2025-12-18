「ごみ清掃芸人」を自称するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「年末になってくると大掃除で一気に片付けるのか可燃ごみにスプレー缶を混ぜる方がいます」注意喚起 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「年末になってくると大掃除で一気に片付けるのか可燃ごみにスプレー缶を混ぜる方がいます。」と投稿。