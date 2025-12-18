もはや“芸術”とも言える、人気日本人女子レスラーの“毒霧”。鮮やかな飛沫がライバルに直撃する決定的瞬間を捉えた写真が話題となっている。【画像】“飛沫”が鮮明に…芸術的「毒霧」噴射の決定的瞬間日本時間16日に放送されたWWE「RAW」にて、抗争を続けるイヨ・スカイ＆リア・リプリー組を再び急襲したアスカ＆カイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”。観客席から突如現れたアスカがリアに“毒霧”を浴びせることで