漫画家あだち充氏（74）と声優日高のり子（63）の対談が18日、東京・池袋で行われた。ステージでは、2012年から始まり現在も連載されている、高校野球をテーマにした「MIX」についてトークが展開された。あだち氏は同作について「どうしても前にやった作品が邪魔になるなとは思った」と苦労を明かしたが、「ここまで来たら開き直って設定やら何やら気にしない」と原点回帰。「出来上がりがどんなもんになるのか、本人も全く想像で