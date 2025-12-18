お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が16日放送のBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜後10・00）に出演。元NHKでフリーアナウンサーの妻・神田愛花（45）に対する感謝の言葉を口にする場面があった。2021年10月にスタートした同番組は今回が200回目の放送。「さあ、やってきました。祝！200回目ということでございます。『ウォーキングのひむ太郎』〜！」とこの日も笑顔で番組を始めた日