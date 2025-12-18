東京都墨田区江東橋の派遣型風俗店の事務所兼待機所で、切断された乳児の頭部と両手足が見つかった事件で、警視庁は１８日、乳児の母親で、同店従業員の女（２２）を死体損壊と死体遺棄容疑で逮捕した。捜査関係者によると、女は今年３月、自らが産んだ生後間もない女児の遺体を刃物で損壊した上で、同店の事務所兼待機所の冷蔵庫の冷凍室に遺棄した疑い。容疑を認めているという。事件は今月６日夜、冷蔵庫を清掃していた男