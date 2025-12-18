【WWE】RAW（12月15日・日本時間16日／ペンシルベニア・ハーシー）【映像】「背中こわれた」“身代わり”被弾の瞬間かつての仲間から「裏切者」と激しい憎悪を向けられた日本人女子スーパースターが、自らの体を盾にして新たな相棒を守り抜くも凄惨な一幕に発展した。背中に凄まじい衝撃を被弾し、悶絶して動けなくなる姿に、ファンからは「背中こわれた」「息できなくなりそう」など心配の声が相次いで寄せられた。事件が起き