松坂屋名古屋店の南館の一部フロアをパルコが運営する新しい商業施設に大規模リニューアルすることが分かりました。 【写真を見る】松坂屋名古屋店南館が大規模リニューアル！2027年春の開業予定「ファッション・エンタメ・カルチャー」など感度の高いゾーンも松坂屋名古屋店と名古屋PARCOをつなぐ施設に リニューアルが行われるのは、松坂屋名古屋店南館の地下2階と、1階から6階の一部です