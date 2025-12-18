Snow Man向井康二（31）が18日、都内で「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに登場した。福山雅治（56）主演の「映画ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）が24日公開、完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が28日午後9時からTBS系で放送される。スペシャルドラマにゲスト出演する向井は、ちょうネクタイにえりの大きなコートを着用。「僕も好きな作品なので、1人の参加者になれてとても