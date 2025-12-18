辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【大掃除第一弾】ずっとやりたかったカーテンやキッチンをたぁくんと大掃除』という動画を投稿。夫・杉浦太陽さんと、年末に向けての大掃除をする中で、PRではあったものの、普段からも愛用しているお洗濯アイテムを紹介してくれました♪【関連】【ダイソー】辻希美、水回りのヨゴレ防止に♪便利グッズを紹介「掃除しなくても簡単にキレイに」辻さんは、いつもは大容量の箱タイプを使用