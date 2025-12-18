エクアドルのバルセロナ・デ・グアヤキルでプレイしていた33歳のDFマリオ・ピネイダが、襲撃事件で射殺されたようだ。『MUNDODEPORTIVO』が報じている。エクアドル警察は身元を明らかにしていないが、この事件でピネイダのほか1人が死亡し、さらにもう1人が負傷した模様。ピネイダはインデペンディエンテ・デル・バジェでプロキャリアをスタートし、2016年にバルセロナ・デ・グアヤキルに移籍。2度のリーグ優勝を経験した。また短