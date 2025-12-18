昨季のリヴァプールの優勝パレードにおいて、群衆に車で突っ込んだ男がリヴァプール刑事法院で懲役21年6カ月という判決を受けた。『BBC』などが伝えている。被告はウェスト・ダービー出身のポール・ドイル（54）。ドイルは危険運転、騒乱、重傷害の故意による複数回の加害を含む31の罪を認めた。死者は出なかったものの、パレードでの負傷者は134名に及び、そのなかには子供や乳児も含まれていた。最悪の傷害事件を起こしたドイル