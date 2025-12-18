º£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë4¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥Ì¡¼¥ÎŽ¥¥¨¥¹¥Ô¥ê¥ÈŽ¥¥µ¥ó¥È¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤â¤ï¤º¤«39Æü¤Ç²òÇ¤¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ò¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ÆÆÄ²òÇ¤¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤Ïº£¸å¤Î²òÇ¤¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë