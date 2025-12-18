山形県鶴岡市の高校生が庄内町の伝統工芸品「槇島ほうき」づくりに挑戦しました。 【写真を見る】ほうききびを植え、収穫を経て...高校生が伝統工芸品「槇島ほうき」づくりに挑戦！（山形） 「槇島ほうき」は庄内町槇島地区で２００年以上作られている伝統のほうきです。 今、羽黒高校の生徒が槇島ほうきを手作りするのに挑戦していて、材料となるほうききびを植え、収穫を経て、いよいよきょう槇島ほうきづくりを行いました。