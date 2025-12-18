これからの気象情報です。 19日(金)の日中は、各地で寒さが和らぎそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に濃霧注意報が発表されています。 ◆12月19日(金)天気 ・上越地方 各地とも晴れますが、昼ごろまでは濃い霧の出るところがあるでしょう。 最高気温は13～14℃で、今日より9℃ほど高くなりそうです。 ・中越地方 一日を通してよく晴れるでしょう。 朝は山沿いを中心に氷点下の冷え込みになりま