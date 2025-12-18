中国海南省三亜市の商業地域＝11月（新華社＝共同）【北京共同】中国南部の海南島（海南省）で18日、本土から独立した税関運営が始まり、関税ゼロの輸入商品をこれまでの2割から7割以上に引き上げた。貿易や投資の活性化を図る狙いで「中国のハワイ」と称されるリゾート地を国際的な自由貿易港とする国家プロジェクトの節目となる。海南は中国大陸に近い南シナ海の島で、九州の9割ほどの面積。習近平指導部は2018年に自由貿易