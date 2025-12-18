◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）本番会場では１８日、開会式が行われ、滑走順の抽選が行われた。男子シングルの主な滑走順は以下の通り。１９番中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）２０番吉岡希（法大）２１番鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）２２番山本草太（ＭＩＸＩ）２３番杉山匠海（岡山大）２４番佐藤