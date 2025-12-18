「体重計に乗る時間もない」 衆議院・熊本1区選出の木原稔 内閣官房長官が、臨時国会を終え、今日（2025年12月18日）RKK熊本放送を含む、熊本のメディアの取材に応じました。 【写真を見る】【木原官房長官】長射程ミサイル配備の説明会「予定なし」と明言有識者「政権はこの問題から逃げている」 ＜関連記事＞インタビュー全文▼高市総理を支える「内閣の要」木原稔官房長官、激動の2か月を語る くまモンのバインダ