熊本駅への所要時間が「23分短縮」 今年10月に延伸開通した「熊本西環状道路」。熊本市の北区役所から熊本駅までの所要時間が23分短縮したと発表しました。 【写真を見る】交通渋滞1.2km→150mに激減熊本西環状道路の延伸で「熊本駅まで23分短縮」国道3号もスムーズに 熊本西環状道路は、熊本市北区の下硯川町から南区の砂原町までの全長 約12kmを結ぶ計画です。 今年10月19日に花園ICから池上熊本駅ICまでの区間 約4.6