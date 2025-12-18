プロボクシングの泉北ジム（大阪・堺市）は１８日、来年元日付で新会長に元Ａ級プロボクサーの竹嶋海刀（たけしま・かいと）氏が就任すると発表した。竹嶋氏は２７歳で、プロボクシングジムの会長としては異例の若さ。「堺から世界へ、何年かけてでもチャンピオンを出したい」と所信表明した。年内でバトンを渡す大杉繁美会長（６７）も「今の時代は年齢ではなく、やる気と能力」とエールを送った。竹嶋氏は同じ堺市内にある勝