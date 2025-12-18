Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で、冬アニメ原作コミックの最大48％ポイント還元セールが開催中！実質半額で楽しむことができる本セールでは、『葬送のフリーレン』『メダリスト』などの大注目タイトルも多数ラインナップ！大変お得なこの機会に、気になっていた作品の一気読みやおためし購入をしてみてはいかがだろうか。 ■葬送のフリーレン（１）583円（ポイント付与：281pt） 葬送のフリーレン（１）魔王