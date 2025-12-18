【モデルプレス＝2025/12/18】俳優の福山雅治、大泉洋が12月18日、都内で行われた「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに、共演のKing ＆ Prince永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、月島琉衣、寛一郎、松本若菜、吉田鋼太郎、Snow Man向井康二、平野俊一監督とともに登壇した。【写真】「ラストマン」キャスト豪華集結◆福山雅治・大泉洋ら豪華集結レッドカーペットには、福山、大泉をはじめ、永瀬、今田らお馴染みのレギュ