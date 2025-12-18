老舗フルーツ専門店として愛され続けるタカノフルーツパーラーから、2026年の幕開けを華やかに彩る年末年始限定「NEW YEAR」商品が登場します。苺の美味しさを存分に楽しめるパフェと、ランチタイムに嬉しいワンプレートメニューは、新年のご褒美や大切な人とのひとときにぴったり。フルーツの瑞々しさと特別感を味わいながら、晴れやかなスタートを迎えてみてはいかがでしょうか