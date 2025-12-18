愛媛県西条市で陸上養殖されたサーモン＝10月JR四国は18日、愛媛県西条市で陸上養殖しているサーモンを19日から県内外の飲食店に提供すると発表した。当面は約700匹を出荷する計画で、鉄道以外の事業で収益拡大につなげたい考えだ。サーモンのブランド名は「サイモン」。臭みが少なく、しっかりとしたうまみが特徴。西条市のふるさと納税の返礼品としても提供する。JR四国は県漁協や地元の水産業者と協力し、4月から西条市の