テレビ朝日系「テレビ千鳥」が１６日に放送され、千鳥・大悟、ノブがＭＣを務めた。この日の企画は「大悟が河井・芝・伊藤・新山を説教じゃ！！」。アインシュタイン・河井ゆずる、モグライダー・芝大輔、オズワルド・伊藤俊介、さや香・新山、売れっ子の後輩らをゲストに招いて大悟が説教をしまくった。大悟は、伊藤を「ワシに謝らなアカンことあるやろ？」と一喝。以前から自身がガチファンを公言している女優・広瀬すずが