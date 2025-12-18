King＆Princeの永瀬廉（26）が18日、都内で「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに出席した。2年ぶりの「ラストマンチーム」再集結に「めちゃめちゃうれしかったですね」と笑顔。「チーム感が絵からも伝わってくると思う。そういうところも楽しみにしてほしい」と呼びかけた。米国から来た全盲のFBI特別捜査官（福山雅治）と、その世話係を任された孤高の刑事（大泉洋）がバディを組んで難事件を解決する人気シリーズ。イ