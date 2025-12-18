2022年12月、フィギュアスケート・GPファイナルの女子で初出場優勝を果たした三原舞依＝イタリア・トリノ（共同）フィギュアスケート女子で2022年グランプリ・ファイナル覇者の三原舞依（26）＝シスメックス＝が18日、今季限りでの現役引退を表明した。全日本選手権（東京）開幕前日の公式練習後に「（競技人生）18年の集大成。納得のいく演技をして笑顔で終えられたらいい」と話した。引退後はアイスショー出演や振付師の道を