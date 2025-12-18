プロ・アマ混合のアンダーハンディ方式で争う公式競技・のじぎくオープン（兵庫県ゴルフ連盟主催）の第２０回を迎えるにあたり、木村化工機の特別協賛が決定、同大会が「第２０回木村化工機のじぎくオープンゴルフ選手権大会」として来年１２月に開催されることが同連盟、同社により１８日、会場となる広野ＧＣで発表された。今回の特別協賛により賞金総額は１２００万円から２０００万円に、優勝賞金は２００万円から５００万