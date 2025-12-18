ある夜、会社員のAさんは最寄駅から家までの帰り道に、学生証を拾いました。学生証を見ると、近所にある大学に通う学生のもののようです。Aさんはすぐに持ち主に返したいところですが、夜も遅いため、その日はとりあえず家に持ち帰ることにしました。この大学はAさんの自宅から歩いて15分ほどと近くですが、仕事もあるため、通勤途中に届けに行く余裕がありませんでした。【写真】「こんな切符はありません」車掌から告げられた“