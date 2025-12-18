2025年、名作となる多くのドラマが放送されました。そこで、今回はNHKや配信サービスを除く「民放テレビ局」で放送された作品に絞り、面白かったドラマTOP10をランキング形式で紹介。全てのドラマを視聴している元テレビ局スタッフの筆者が2025年を振り返り、自信を持っておすすめできるドラマを独断と偏見でランク付けしました。10位：『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）まず、1月13日から月9ドラマとして放送された