中国外交部のアジア事務特使は12月18日に再びカンボジアとタイを訪れ、両国の国境紛争を巡りシャトル調停を行います。 中国外交部報道官は記者の質問に対し、「カンボジアとタイの友好的な近隣国として、または友人として、中国は現在のカンボジアとタイの国境紛争に特に注目している。引き続き両国間を往来して和解を呼びかけ話し合いを促し、自らのやり方で情勢緩和に向けて役割を果たしていく」と述べた上で、外交部アジア事務