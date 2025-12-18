ブルーノートで実現した?同席ショット?俳優の佐藤浩市の65歳の誕生日を祝う?豪華メンバー集合ショット?を公開し注目を集めている。「バースデーライブに行ってきました!!圧巻でした!!凄い熱量にシビレました!!同席の皆さんと」とつづり、インスタグラムに写真を公開したのは、俳優の光石研(福岡県出身)。佐藤の誕生日だった10日にブルーノート東京で行われたライブを鑑賞したことを明かし、鈴木京香、伊藤淳史らと笑顔で佐藤を