¶¯Îõ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È2008Ç¯¤Ë¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡ÁGIROPPON¡Á¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÁÍÀèÇÚ(52)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËºÇ¯²ñ¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÁÍÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÉôÈþÊæ(48)¡£¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ËÜÈÖ¤¬¡Ä¤³¤Î·Ð¸³¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤È´ë¶È¤ÎËºÇ¯²ñ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±