両手に?夫?で笑顔の宮粼あおい女優の宮粼あおいがドラマで共演した2人の?夫?とのオフショットが公開されて話題になっている。16日に最終回が放送されたドラマ「ちょっとだけエスパー」(テレビ朝日)で、宮粼は文太(大泉洋)と文人(岡田将生)という現在と未来の夫・ぶんちゃんとの狭間で揺れるヒロイン・四季を演じた。番組公式インスタグラムは「2人のぶんちゃんが、交互にリハーサルをした日」と綴り、3人