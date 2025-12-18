「全国高校文芸コンクール」の俳句部門で、県内の高校生の作品が最優秀賞に選ばれました。 【写真を見る】山形県の高校生が県勢初の最優秀賞に！「全国高校文芸コンクール」俳句部門3000超の作品から選出！ 最優秀賞を報告に県庁を訪れたのは、県立山形東高校の２年生で文芸部の東海林あやさんです。 東海林さんは、小説や短歌といった文芸作品の全国大会の俳句部門で、３０００を超える作品の中から最優秀賞に選