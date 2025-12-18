世界最大のかんきつ類とされる晩白柚（ばんぺいゆ）を湯船に浮かべた「晩白柚風呂」が、産地で知られる熊本県八代市の日奈久温泉に登場した。観光客らはプカプカ揺れる実の大きさに驚きつつ、爽やかな香りを楽しんでいる。一部を除き来年1月末まで。冬至の時季に毎年催される風物詩。地元の温泉旅館組合が300個を準備し、今季は9軒の宿泊施設が参加している。一帯の農家は8月の記録的大雨で被災した。松本啓佑組合長（45）は