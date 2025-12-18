ボールパーク周辺がさらに活気づくことになります。北海道北広島市の新駅近くに完成するタワーマンションの建設が始まり、概要が１２月１８日に発表されました。一体、どんなマンションができるのでしょうか。エスコンフィールドから徒歩３分、３６階建て、高さおよそ１３０メートルの分譲タワーマンションが完成します。総戸数は５０８戸、１ＬＤＫから４ＬＫＤの間取りで、上層階には２３０