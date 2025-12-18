北海道北広島市の新駅近くに完成するタワーマンションの建設が始まり、概要が１２月１８日に発表されました。また活気が生まれようとしているボールパークですが、今後どんな建物ができるのでしょうか。２０２８年夏ごろには新駅が近くにできる予定で、あわせて２０２８年４月頃に北海道医療大学が移転され、９月頃にはタワーマンションが完成予定です。また、一足先に２０２７年秋ごろには新しいホテルも