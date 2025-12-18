名古屋グランパスは12月18日、名将ミハイロ・ペトロヴィッチ氏が新監督に就任すると発表しました。元ユーゴスラビア代表で、Jリーグで監督として歴代3位となる247勝を上げたペトロヴィッチ氏は18日、豊田市内で会見を開き、来シーズンの意気込みを語りました。ミハイロ・ペトロヴィッチ氏：「皆さんにも、自分のサッカーは攻撃的なサッカーだと理解してほしい」ペトロヴィッチ氏は2024年シ