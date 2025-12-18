交通渋滞の解消に向けた取り組みを進める熊本県の組織が、これまでの成果を報告しました。 【写真を見る】熊本県 右折レーン延伸で渋滞減1日1万人の時差出勤・テレワークで車の速度向上 県は去年6月に「渋滞解消推進本部」を設置し、取り組みを進めています。 12月18日の会議では、右折レーンの延伸で渋滞が減少したことなど、これまでの成果を報告しました。 また、今年9月に「県渋滞対策パートナ&